Dal palco del Gran Galà della Serie A, Fabio Capello e Alessandro Costacurta omaggiano lo storico Capitano del Milan Franco Baresi
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La serata del Gran Galà del Calcio AIC, tenutasi lo scorso lo scorso 2 agosto presso il 'Teatro alla Scala' di Milano, si è aperta nel ricordo di Franco Baresi, storico capitano del Milan tristemente scomparso poche settimane fa. Dopo l'emozionante video preparato dalla Lega Serie A, due grandi ex rossoneri come Fabio Capello ed Alessandro Costacurta sono saliti sul palco per ricordare il leggendario numero 6.
Milan, Capello ricorda BaresiA rompere il ghiaccio è stato Capello, che ha raccontato sia il Baresi calciatore sia il Baresi uomo:
"Parlava pochissimo. Ho avuto la fortuna di giocarci insieme nel Milan nel ’78. Era un ragazzo timido, ma la timidezza spariva appena metteva piede in campo. C’era sempre nei momenti chiave. Dal punto di vista tattico contava tantissimo. È diventato capitano e un punto di riferimento per chiunque. Chi arrivava a Milanello guardava lui per capire come comportarsi. Un leader vero, una persona sana e trasparente".
Le parole di Costacurta su BaresiSubito dop0 l'intervento di Capello, anche Costacurta ha voluto ricordare il suo storico Capitano con alcuni aneddoti che hanno scatenato la nostalgia dei tifosi rossoneri:
"La domenica diceva poche parole, ma in settimana dava il massimo. Durante gli allenamenti pretendeva una cultura del lavoro feroce. Se la prendeva più durante le partitelle che nelle gare ufficiali: era convinto che si migliorasse proprio lì. Una macchina da guerra. Ricordo sempre la sua partita contro il Brasile nel ’94, la miglior prestazione mai vista per un difensore. La sua prova peggiore? Quella volta che abbiamo girato uno spot insieme".
Le vittorie di Baresi al MilanIl percorso di Baresi al Milan è costellato da vittorie e soddisfazioni personali, anche se il suo impatto sulla storia e la filosofia del club non può essere limitato ai trofei:
- 6 scudetti
- 3 Coppe dei Campioni/Champions League
- 2 Coppe Intercontinentali
- 3 Supercoppe UEFA
- 4 Supercoppe italiane
- 1 Mondiale per Nazioni
- 2° posto al Pallone d'Oro del 1989
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