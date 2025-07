Calciomercato, Kovár al PSV: il portiere omaggia Abbiati con la maglia 32

Il giovane portiere ceco Matej Kovár , classe 2000, ha recentemente completato il suo trasferimento dal Bayer Leverkusen al PSV Eindhoven . Al momento della scelta del numero di maglia, Kovár si è trovato di fronte a un'assenza inaspettata: i suoi numeri preferiti, l'1 e il 17 (quest'ultimo indossato durante la sua ultima esperienza in Germania), erano già occupati. La soluzione è arrivata da un ricordo legato al calcio italiano, in particolare al Milan.

Non c'è l'1? Kovár sceglie il 32, ispirato dall'ex Milan Abbiati!

"Ricordo che Christian Abbiati una volta giocava con il 32 sulla schiena", ha rivelato Kovár. Una scelta non casuale per il giovane estremo difensore: "Quel numero di maglia mi ha sempre trasmesso un senso di solidità e affidabilità", ha aggiunto, palesando un apprezzamento per la figura storica del portiere rossonero.