Milan , Adli relegato col Milan Futuro è una scelta giusta? Il centrocampista francese è stato prestato la scorsa estate alla Fiorentina, che ha deciso di non riscattarlo al termine dell'anno. Il centrocampista ha terminato con numeri comunque importanti. 35 presenze con 5 gol e 7 assist. Il classe 2000 era diventato tra i titolari del centrocampo nell'ultima stagione di Stefano Pioli, cambiando ruolo e passando a mediano davanti alla difesa. Nonostante questi numeri, però, Allegri e il club non sembrerebbero volerlo neanche provare in allenamento. Come detto, infatti, Adli è stato convocato con il Milan Futuro di Massimo Oddo per allenarsi in vista di una possibile occasione di mercato.

Adli non merita il Milan Futuro: le differenze col caso Origi. E la società ...

Non è la prima volta che il Milan si comporta in questo modo con degli esuberi: la scorsa stagione fu il caso di Origi e Ballo-Touré entrambi sul mercato, entrambi relegati al Milan Futuro. A differenza di questi due, però, Yacine Adli ha sempre dato tutto per il Milan e per la maglia rossonera, tanto da partire quasi da zero nelle gerarchie di Stefano Pioli, fino a conquistarsi una maglia da titolare. Ci sta che il club insieme ad Allegri punti su giocatori diversi nel ruolo, ma perché non convocarlo comunque in prima squadra e portarlo alla tournée per metterlo ulteriormente in mostra?