Il Milan vince le prime due partite della stagione contro il Torino e il Venezia. Nonostante questo, ci sono ancora dei dubbi sul progetto rossonero da parte di alcuni tifosi e di alcuni addetti ai lavori.

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"Le scelte forti di Gerry Cardinale hanno una loro logica. Il proprietario del club rossonero ha voluto dare un taglio netto con il passato. Aspettiamo la prima sosta del campionato per capire se questa rivoluzione può funzionare e se il Milan può tornare a lottare per lo scudetto."

Il giornalista, nel suo editoriale per, ha parlato anche del Diavolo:

Cardinale ha deciso di prendersi in mano il Milan cambiando l'allenatore e tutto l'organigramma. Ogni scelta passa direttamente da lui. Certo servirà tempo per scoprire se questa sia la strada giusta per il Diavolo.

Il dilemma tattico su Ruben Amorim: gestione dei cambi o errori iniziali?

"Prima sfida con Rabiot in panchina. Il francese resta a mio giudizio uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Non inserirlo nell’undici iniziale mi aveva sorpreso. Di fatto quando entra Rabiot il Milan cambia passo e vince. Stessa storia contro il Venezia. Tra i bocciati di inizio gara c’è Saelemaekers. Il Milan arranca, soffre l’atteggiamento aggressivo degli avversari. Poi, entra Saelemaekers e arrivano i tre punti e la vetta della classifica. La domanda è: Amorim è un mago dei cambi o sbaglia le formazioni iniziali? Non riesco a dare per il momento la risposta. Aspetto le sue prossime scelte iniziali. Il tecnico portoghese resta al momento un gigantesco punto interrogativo."

I nodi della condizione fisica: Rabiot, Pulisic e Moreira

Calamai ha analizzato anche le mosse diDubbi comprensibili, ma è chiaro che il Milan non sia ancora al meglio a livello fisico e di condizione:, nello specifico, è arrivato molto tardi, meno di una settimana prima del debutto contro il Torino.

Più si andrà avanti con i giorni più è probabile che giocatori del calibro di Rabiot, Pulisic e anche Moreira troveranno spazio dal primo minuto. Serve attendere, siamo ancora ad agosto e non tutti i calciatori hanno la stessa forma fisica.