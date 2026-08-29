Il confronto completo delle pagelle di Milan-Venezia 2-0. I voti della Gazzetta dello Sport e i focus di PianetaMilan: il flop Loftus-Cheek e non solo

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

LA PARTITA

I voti di Milan-Venezia 2-0: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Buon esordio del Milan di Rúben Amorim a San Siro: i rossoneri, infatti, vincono in casa contro il Venezia e salgono a quota 6 punti dopo le prime due partite della Serie A 2026-27.

Era importante se non fondamentale partire al meglio per Ruben Amorim e vincere le prime due partite stagionali è il modo giusto per prendere fiducia. Ma che partita ha visto la Gazzetta dello Sport? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le pagelle di PianetaMilan per andare a scoprire vari lati della partita.

Milan-Venezia 2-0, le pagelle di Gazzetta: scossa Saelemaekers. Flop Loftus-Cheek

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: 69' G.Ramos (M), 89' Halhal (AU)

Il Top per la Gazzetta: Alexis Saelemaekers

Il Flop per la Gazzetta: Ruben Loftus-Cheek

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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