Milan-Venezia 2-0, le pagelle di Gazzetta: scossa Saelemaekers. Flop Loftus-Cheek

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LA PARTITA

I voti di Milan-Venezia 2-0: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Buon esordio del Milan di Rúben Amorim a San Siro: i rossoneri, infatti, vincono in casa contro il Venezia e salgono a quota 6 punti dopo le prime due partite della Serie A 2026-27.

Era importante se non fondamentale partire al meglio per Ruben Amorim e vincere le prime due partite stagionali è il modo giusto per prendere fiducia. Ma che partita ha visto la Gazzetta dello Sport? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le pagelle di PianetaMilan per andare a scoprire vari lati della partita.

Il tabellino sintetico del match

: 69' G.Ramos (M), 89' Halhal (AU)

Il Top per la Gazzetta: Alexis Saelemaekers

Il Flop per la Gazzetta: Ruben Loftus-Cheek

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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