Milan-Venezia 2-0, le pagelle di Gazzetta: scossa Saelemaekers. Flop Loftus-Cheek

Il confronto completo delle pagelle di Milan-Venezia 2-0. I voti della Gazzetta dello Sport e i focus di PianetaMilan: il flop Loftus-Cheek e non solo
Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
LA PARTITA
I voti di Milan-Venezia 2-0: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilanBuon esordio del Milan di Rúben Amorim a San Siro: i rossoneri, infatti, vincono in casa contro il Venezia e salgono a quota 6 punti dopo le prime due partite della Serie A 2026-27.
Era importante se non fondamentale partire al meglio per Ruben Amorim e vincere le prime due partite stagionali è il modo giusto per prendere fiducia. Ma che partita ha visto la Gazzetta dello Sport? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le pagelle di PianetaMilan per andare a scoprire vari lati della partita.
Il tabellino sintetico del matchMarcatori: 69' G.Ramos (M), 89' Halhal (AU)
Il Top per la Gazzetta: Alexis Saelemaekers
Il Flop per la Gazzetta: Ruben Loftus-Cheek
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti
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