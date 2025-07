Cagni: “Ricci? “Difficile giudicare il mercato ora. Allegri vuole una squadra…”

Mister Gigi Cagni è intervenuto a TMW Radio , durante la trasmissione Maracanà , per analizzare i temi caldi del momento. Tra i vari argomenti, Cagni ha dedicato spazio all'operazione di mercato che ha visto il giovane Samuele Ricci passare dal Torino al Milan

Milan, arriva Ricci. Come valuta questa operazione?

"Difficile parlare di mercato ora che le squadre sono in costruzione. La garanzia è Allegri, potrà mettersi nelle condizioni di vincere se troverà una quadra tatticamente. Lui vorrà una squadra compatta che dovrà fare gol ma prima di tutto prenderne di meno. E per questo servirà mettere a posto la difesa, anche col mercato. Davanti ha bisogno Allegri di un giocatore che la butta dentro, perché Leao poi è perfetto per le ripartenze".