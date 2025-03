Buscaglia: “Quarto posto? Non tiro fuori il Milan, che è forte e folle”

Ricky Buscaglia, telecronista di 'DAZN', ha parlato delle corsa al quarto posto a 'Tmw Radio'. Per l'opinionista il Milan non è fuori

Il Milan può credere ancora nella rimonta al quarto posto? I rossoneri devono affrontare una scalata impervia: al momento si trovano al nono posto, lontani 8 punti dalla Juventus al momento quarta. Non solo, nelle restanti gare, i rossoneri dovranno affrontare partite molto complesse, come quelle contro Napoli e Atalanta. Ricky Buscaglia, telecronista di 'DAZN', ha parlato delle corsa al quarto posto a 'Tmw Radio'. Per l'opinionista il Diavolo non è fuori. Ecco le sue parole.