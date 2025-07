Bucciantini: “Jashari? E’ un giocatore molto promettente”

"Vale tutta questa attesa? Le trattative sul mercato oggi o sei pieno di soldi oppure devi per forza trattare. Non ho dubbi sul valore del calciatore, specie se hanno chiesto così tanto e può diventare il colpo del mercato del Milan, è un giocatore molto promettente. Ogni volta che mi chiedono “ma il prezzo è giusto?”, come in quel famoso programma televisivo, io penso che le richieste sono folli da almeno un decennio, quindi direi “no” per tutti, ma il Milan ha un parametro, ovvero la vendita da Reijnders e deve interrogarsi se Jashari vale economicamente quanto l’olandese. Il Milan ha confuso sul mercato, mentre l’arrivo di Tare e Allegri chiariscono la posizione dei rossoneri. I rossoneri hanno giocatori ovunque, bisogna capire come vuole giocare Max. Ricci è un ottimo acquisto, Modric farà il suo e alla fine dell’anno vedremo quale sarà il suo peso. In attacco deciderà Allegri che, secondo me, vuole sicuramente almeno un difensore, specie se veloce. Un giocatore per reparto serve ancora.