Brocchi: “Al Milan mancava lo zoccolo duro, Allegri ha le spalle larghe per…”

Cristian Brocchi , ex tecnico di Milan e Monza , ha condiviso le sue considerazioni sul Milan in un'intervista al Corriere di Milano. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Al momento, logicamente, è incompleto. Non ha ancora messo a punto la squadra con gli acquisti. Detto questo, secondo me il Milan già l’anno scorso aveva una squadra forte, ma non aveva uno zoccolo duro nello spogliatoio. Non aveva quella una mentalità che tirasse fuori una continuità di prestazioni. Allegri è un usato sicuro. Serviva un allenatore con un curriculum importante. Conosce l’ambiente ed è rispettato dai giocatori. Inoltre, ha già vinto in rossonero e ha le spalle larghe. È, infatti, uno che sa incassare colpi negativi. Negli ultimi anni gli sono state mosse tante critiche, ma lui è sempre andato avanti per la sua strada".