Bonanni: “Cosa deve fare Allegri? Fidarsi di Tare. E’ un DS molto valido”

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione "Maracanà", per commentare i temi caldi del giorno nel mondo del calcio. Tra gli argomenti trattati, Bonanni ha espresso le sue opinioni sul Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, quali le prime tre cose che deve fare Allegri per riportarlo in alto?

"Fidarsi di Tare, che è un ds molto valido. Poi per il resto bisogna lavorare e riuscire a creare da subito un clima positivo, che è alla base di tutto. Con il lavoro così i risultati arriveranno. Servirà una squadra pronta per lottare per le prime tre posizioni".