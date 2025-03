Boban, frecciata al Milan di Cardinale? “L’americanizzazione di certi club…”

"Per essere giusti nello sport bisogna essere giusti in qualsiasi altro campo della vita". Così Zvonimir Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, ha parlato dopo il convegno “I giusti nello Sport“. Ecco le sue parole riportate da 'Il Quotidiano Sportivo': "Cercare di portare avanti una serie di valori determinati come solidarietà, rispetto, disciplina e lavoro. Nella vita, nello sport e nella quotidianità serve capire ed accettare l’altro".