Bierhoff: “Vlahovic conosce bene la Serie A, ma gli attaccanti funzionano se…”

'ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff ha commentato il mercato rossonero: ecco, di seguito, le sue parole su Vlahovic

Dalle sue dichiarazioni rilasciate a "La Gazzetta dello Sport", l'ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff ha commentato il mercato rossonero, in particolare le scelte per il ruolo di centravanti, dove il club sta valutando sia Dusan Vlahovic che Rasmus Hojlund: