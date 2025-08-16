Bierhoff: “Vlahovic conosce bene la Serie A, ma gli attaccanti funzionano se…”

Dalle sue dichiarazioni rilasciate a "La Gazzetta dello Sport", l'ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff ha commentato il mercato rossonero, in particolare le scelte per il ruolo di centravanti, dove il club sta valutando sia Dusan Vlahovic che Rasmus Hojlund:
"Vlahovic conosce bene la Serie A, ma tutti gli attaccanti funzionano se la squadra funziona, se arrivano palloni. Io dipendevo molto dai compagni. Varrà anche per Hojlund. Il Milan viene da una stagione difficile. Deve tornare in Champions ed essere più costante".
