Bierhoff: “Ho giocato con lui al Milan e sono contento di vederlo in Nazionale”

L'ex attaccante di Milan Oliver Bierhoff, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato dell'ex compagno Gennaro Gattuso, ora CT della Nazionale
In occasione della finale di Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham, Oliver Bierhoff è tornato a Udine, città dove ha lasciato un segno indelebile. L'ex attaccante di Milan e Udinese è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport 24, offrendo un'intervista dove ha commentato il suo ritorno in Friuli e ha parlato anche dell'ex compagno di squadra Gennaro Gattuso, oggi CT della Nazionale italiana. Ecco le sue parole:
Sul ritorno in città a Udine: "Sono molto felice, ogni volta che torno a Udine sono emozionato. Bello vedere una finale europea in questo bellissimo stadio e anche tutto quello che succede attorno è un bell'esempio. Ricordo un calcio italiano forte e perché sia così servono anche investimenti sulle infrastrutture, quelle per lo spettacolo".