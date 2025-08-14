Bierhoff: “Ho giocato con lui al Milan e sono contento di vederlo in Nazionale”

In occasione della finale di Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham, Oliver Bierhoff è tornato a Udine, città dove ha lasciato un segno indelebile. L'ex attaccante di Milan e Udinese è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport 24, offrendo un'intervista dove ha commentato il suo ritorno in Friuli e ha parlato anche dell'ex compagno di squadra Gennaro Gattuso, oggi CT della Nazionale italiana. Ecco le sue parole: