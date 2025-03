Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato anche del Milan in un suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'. Ecco il suo parere su Giorgio Furlani

" Furlani è interessato al destino del Milan , certo, ma ancora di più al suo". Così Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato anche del Milan in un suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'. Ecco il suo parere su Giorgio Furlani : "Se le due cose coincidono, meglio. Se invece qualcuno prova a togliergli luce, apriti cielo, s’inca**a un po’ e vola nelle Americhe. Non è vero che nei club italiani si decide tutti insieme, decide uno. L’alternativa è il caos".

Poi Biasin parla della possibile ricerca del nuovo direttore sportivo: "Si era parlato di Tare, ma pare che piaccia solo a una parte. E allora forse vince Paratici, che piace all’altra. Che prevalga uno, l’altro o quell’altro ancora è importante che il prescelto possa avere mano libera per costruire il futuro diavolo. Il buon Conceicao non verrà confermato, pare chiaro a tutti. E però, dopo la Supercoppa, potrebbe vincere la Coppa Italia con relativa qualificazione all’Europa League. Certo mancherebbe il quarto posto buono per andare in Champions, ma sarebbe tutto così disastroso?". LEGGI ANCHE: DS Milan, tra Tare e Paratici il terzo ha incontrato Furlani: cosa è successo >>>