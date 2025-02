Milan, Biasin: “Masochismo con Leao. Su 100 cose buone dei rossoneri…”

Milan, Biasin non capisce: "Leao? Fonseca e Conceicao lo fanno sparire. Perché?"

Biasin continua e spiega il perché: " Su 100 buone cose del Milan, 90 le fa Leao. Non si capisce perché, Fonseca e Conceicao, ogni tanto lo fanno sparire. Le partite decisive in questa stagione i rossoneri hanno fatto solo errori. Sono i singoli che devono prendersi le loro responsabilità. Il potenziale della squadra resta enorme". Questo il parere del giornalista. Ora per il Milan ci sono due sfide fondamentali: Bologna e Lazio, due partite da vincere per tenere viva la speranza Champions. LEGGI ANCHE: Milan, Joao Felix numeri deludenti: per Conceicao è intoccabile. È un controsenso?>>>