Biasin: "Milan, triplo disastro inaccettabile. Theo andava venduto in estate"

"Cose a caso sul Milan. La qualificazione agli ottavi di Champions era un dovere: per lo status del Milan e quello degli avversari, tra l’altro in formazione largamente rimaneggiata. Il fallimento europeo è figlio di un errore del singolo, ma non solo. I rossoneri hanno dovuto giocare i playoff dopo aver regalato la partita di Zagabria e, all’andata in terra olandese, hanno concesso il bis. Un triplo disastro inaccettabile. Gli errori dei singoli sono conseguenza del cattivo lavoro della dirigenza: hanno comprato giocatori a raffica in estate, li hanno accantonati a gennaio, hanno mescolato le carte e preso nomi importanti. In tutto questo si sono costantemente dimenticati che i nomi sono importanti, ma la “squadra” di più".