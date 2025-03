Bergomi: “Il Milan è forte, ma è difficile da giudicare”

Giuseppe Bergomi ha parlato anche del momento del Milan e in particolare della stagione dei rossoneri, sottolineando i problemi e le difficoltà della squadra

Nel corso del programma Sky Calcio Club, l'ex giocatore Giuseppe Bergomi ha parlato anche del momento del Milan e in particolare della stagione dei rossoneri, sottolineando i problemi e le difficoltà della squadra. Ecco le sue parole: "Onestamente faccio fatica a capire il Milan, quale sia il vero Milan".

Milan, Bergomi: "Squadra forte, ma faccio fatica a capirla"

Bergomi continua con la sua analisi sul Milan: "E' una squadra forte, con qualità davanti e delle buone certezze dietro, ma poi manca di rotazioni giuste ed intensità nelle partite che contano, è una squadra difficile da giudicare da ormai diversi anni". Questo il parere dell'ex calciatore sui rossoneri e in particolare sulle difficoltà del Milan nelle ultime stagioni. Sergio Conceicao dovrà finire la stagione al meglio con due obiettivi: vincere la Coppa Italia e vincere più partite possibile in Serie A, sperando di riuscire a chiudere più in alto possibile.