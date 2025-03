Milan-Lazio, Bergomi: “I problemi dei rossoneri nascono in estate. Ecco perché”

Giuseppe Bergomi, ex calciatore, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lazio, partita della 27^ giornata della Serie A 2024-2025

Giuseppe Bergomi , ex calciatore, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lazio , partita della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio ' San Siro' . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla questione allenatore: "Dobbiamo partire dalla scelta dell'allenatore in estate. Scelta non condivisa. Vai su Lopetegui ma non andava bene alla piazza. Prendi Fonseca ma anche lì è arrivata attraverso problematiche e diffidenze. E lui ha fatto fatica a gestire lo spogliatoio. Un susseguirsi di situazioni che hanno portato a dov'è adesso il Milan".