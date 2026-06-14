Dopo la rivoluzione totale scatenata da Gerry Cardinale lo scorso 25 maggio, il Milan si trova con più incognite che risposte. Chi sarà il prossimo direttore sportivo? Chi sarà il nuovo allenatore? Quando lo sapremo? Tutte domande che tormentano i tifosi rossoneri e che, per il momento, non trovano alcuna risposta. Nonostante la preoccupazione dei milanisti, il tecnico Rafael Benitez si è mostrato abbastanza tranquillo sul futuro del club nell'intervista rilasciata ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'.

Milan, le parole di Benitez

"Inter e Napoli ripartiranno sicuramente da dove hanno lasciato. Ai partenopei De Laurentiis ha dato un tocco più internazionale, scegliendo un vincente come Allegri. La Roma con Gasperini è certamente un fattore, mentre il Como è una realtà meravigliosa. Sulla Juventus si sa poco, ancora meno del Milan, che comunque riemergerà".

Il Milan riemergerà davvero?

A meno di un mese dal ritiro estivo, il Milan si trova ancora senza allenatore e senza direttore sportivo. Un vuoto di potere che sta per essere colmato con gli imminenti arrivi di Ruben Amorim e di Markus Krosche, ma che comporterà comunque un inevitabile ritardo di programmazione. Mentre tutte le altre squadre di Serie A sono già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, i rossoneri devono ancora definire l'identità del nuovo progetto tecnico. Si prospetta un'altra stagione complicata per il Diavolo, chiamato ancora una volta a rincorrere anziché a farsi inseguire.