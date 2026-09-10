Milan, Gonçalo Ramos è il miglior acquisto estivo della Serie A? Il duello con gli altri colpi

Dopo aver presentato il bilancio della scorsa stagione calcistica, il vice presidente del consiglio di amministrazione del Benfica, Nuno Catarino, ha voluto esprimere una fortissima preoccupazione legata alla mancanza di giocatori di livello in giro per l'Europa, preoccupandosi anche del fattore economico e facendo anche un riferimento al Milan di Amorim.

Milan, le parole di Nuno Catarino

«Il futuro è per noi motivo di grande preoccupazione. Abbiamo lanciato una petizione proprio perché riteniamo che si stia seguendo un modello di dieci o quindici anni fa verso un sistema che non ha più nulla a che vedere con quella di allora."

Il dirigente del club portoghese si è voluto soffermare sulla questione legata ai diritti TV in Portogallo, spiegando anche la battaglia portata avanti dalle 'Aquile':

Per avvalorare la propria tesi, Catarino ha voluto prendere in considerazione proprio la Serie A come esempio negativo da cui non prendere ispirazione, evidenziando il grandissimo impoverimento tecnico avuto recentemente, facendo anche un paragone con le stelle del passato, soprattutto del Milan:

"È talmente inadeguato che gli esempi principali sempre citati riguardavano il mercati olandese e italiano, al momento in forte declino. Basta guardare allo stato del calcio oggi rispetto a com’era un tempo. Stavamo guardando la partita Juventus-Milan e in campo c’era ormai un solo giocatore di altissimo livello».