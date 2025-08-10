Pianeta Milan
Allegri dopo il 4-1: “Abbiamo retto bene in dieci, ora pensiamo alla stagione”

Al termine dell'amichevole contro il Chelsea, persa 4-1, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione dei suoi
Al termine dell'amichevole contro il Chelsea, persa 4-1, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Milan TV. Il tecnico ha analizzato la sconfitta, facendo il punto sulla condizione della squadra in vista dell'inizio della stagione:

Allegri: "Contento per come i ragazzi hanno lavorato, ora inizia il campionato"

"Diciamo che abbiamo finito, innanzitutto, senza infortuni dei ragazzi. In questo primo mese di lavoro abbiamo fatto delle amichevoli di alto livello. Oggi purtroppo abbiamo iniziato non bene prendendo questi due gol, diciamo, forse che potevamo evitare. Però direi che la squadra poi ha tenuto bene in dieci, a corsa ha tenuto bene il campo, ha fatto un buon allenamento. Diciamo, dobbiamo essere contenti. Da martedì inizia la discesa che ci porterà prima la Coppa Italia e poi il campionato.

Dispiace perché quando perdiamo c'è sempre dispiacere e delusione, però diciamo che questa è stata una partita difficile. E poi la squadra comunque ha tenuto bene il campo era importante, ripeto, finire al meglio la preparazione, soprattutto senza infortuni. Questa è stata la cosa più importante. Quando fai questo tipo di partite la squadra ha un approccio buono e direi che sono sempre contento. Soprattutto per come stanno lavorando i ragazzi e bisogna continuare a lavorare così, soprattutto perché ora iniziano le partite quelle che contano."

