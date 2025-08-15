Pianeta Milan
Albiol si offre alla Serie A: “Sogno di chiudere la carriera in Italia”

Raul Albiol Napoli
Nonostante l'età avanzi, Raul Albiol non ha intenzione di dire addio al calcio giocato: le sue parole ai club di Serie A
Nonostante l'età avanzi, Raul Albiol non ha intenzione di dire addio al calcio giocato. Il difensore spagnolo, che ha compiuto 40 anni, si sente ancora competitivo e utile e per questo ha espresso il desiderio di tornare in Italia.

Attraverso le pagine del Corriere dello Sport, l'ex giocatore di Napoli e Villarreal si è infatti offerto ai club di Serie A.

"L'idea è continuare a giocare. Il sogno è di farlo in Italia. Non ho mai pensato al ritiro. Sono ancora competitivo. È soltanto scaduto il mio contratto con il Villarreal e ora aspetto. Io e la mia famiglia abbiamo un sogno: chiudere la carriera in Italia. A Napoli siamo stati benissimo, è un Paese molto simile alla Spagna. La nostra porta è sempre aperta per l'Italia. Contatti? Beh, sì, ho dei contatti. Diciamo che valuto l'occasione migliore, più giusta per me e le mie ambizioni. Devo riflettere bene e prendere una buona decisione, la soluzione deve motivarmi: se vado, voglio e devo dare il massimo. Nessun club che mi ha acquistato si è mai lamentato di me. È impossibile: io sono sempre pronto a dare tutto e a superare i limiti. Se fossi in un club, so che mi prenderei sicuramente. Ripeto: è impossibile sbagliare".

