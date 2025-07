L'ex Milan Albertini su Ricci: "Mi piace, spero si giochi tutte le carte"

Su Ricci:Mi piace. Spero per lui che non lo prenda come punto di arrivo ma di partenza. E' un'opportunità. A volte arrivare nell'arrivare in una grande squadra pensi di essere bravo, ma devi prenderla come occasione per giocare per qualcosa di ancora più importante. Spero che si giochi tutte le carte che ha".