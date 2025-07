Agresti: “Tare e Allegri contenti di Maignan e Leao, il Milan parte bene”

Stefano Agresti , vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per commentare una delle decisioni più significative in casa Milan: l'assegnazione della fascia di capitano a Mike Maignan, ma ha rivolto delle parole anche al numero 10 rossonero, Rafael Leao:

"Lo ha già fatto l'anno scorso, ma in una situazione particolare dopo che per metà stagione avevano indossato la fascia. Tare e Allegri sono molto contenti di come hanno trovato Maignan e di come hanno trovato Leao. Noi abbiamo una visione di un Leao che va un po' per conto suo, anche con la testa, ma loro, dopo averci parlato, sono convinti di aver trovato un giocatore che possa essere un punto di riferimento vero, un vice-capitano, autorevole. Poi a luglio vincono tutto, è sempre tutto bello, ma mi pare che il Milan parta bene".