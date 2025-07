Se il numero 4 è impegnativo per la storia del Milan e dove recuperano i gol persi di Reijnders a centrocampo: "Sicuramente è un numero impegnativo, soprattutto in una squadra così. Lo hanno avuto tanti campioni. Però mi rispecchia. Avevo visto il significato ed è un po' quello che sono io, per come mi comporto e il modo di essere. È impegnativo, non posso negarlo, ma farò il massimo. La domanda sui gol per chi è? Sui gol non so cosa rispondere... Sicuramente io e Reijnders abbiamo caratteristiche differenti. Ha fatto un grandissimo campionato, è considerato tra i più forti al mondo, ma io sono io, non mi piace fare paragoni. Non farò magari 10 gol, ma posso dare altro".