Adani: “Allegri? Sa che è un test definitivo per la sua storia. Vi spiego”

"Credo sia un gran colpo. Io penso che Allegri possa dare tanto al Milan". Lele Adani, ex giocatore e opinionista, ha parlato del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Ecco il suo pensiero dalla pagina 'Instagram' di 'Viva el Futbol': "La chiamata è interessante perché Allegri può o non può piacere, ma è molto credibile nei suoi pensieri. Lui come pensa calcio e come allena riesce a creare con il suo gruppo di lavoro".