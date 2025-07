Su Liverpool-Milan: "Mi è piaciuto abbastanza tutto dell'amichevole contro il Liverpool. Inutile in queste partite in cui hai vinto fare delle critiche. Tre gol molto simili, bellissime le uscite. Secondo me erano studiate. Si parte dalla compattezza della difesa, dalle fondamenta. Ho mandato un messaggio a Max e mi ha detto che piano piano si lavora. Quando vinci questo ti porta a lavorare meglio e questo è un buon segnale. Tra i difensori mi è sembrato in miglioramento anche Pavlovic, che con l'Arsenal sembrava in difficoltà".