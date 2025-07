Uno dei nomi più caldi per l'attacco del nuovo Milan di Massimiliano Allegri è senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ormai sembra essere arrivato al capolinea con la Juventus. Al termine di una stagione non brillante, in cui spesso è stato lasciato fuori per mandare in campo i compagni di reparto, sembra non essere più nei piani di Igor Tudor anche in vista dell'annata che verrà. E il club rossonero, che cerca un elemento da affiancare in rosa a Santiago Gimenez, potrebbe farci più di un pensiero soprattutto ad agosto.