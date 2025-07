Milan, e se Jashari non dovesse diventare un giocatore rossonero? Il Diavolo ha inviato un'offerta importante da 33,5 milioni di euro più bonus che, a detta di Igli Tare in persona, sarà l'ultima che il Milan invierà al Bruges. Un'offerta che, secondo le ultime di mercato dal Belgio, non sarebbe ancora sufficiente per il centrocampista svizzero. Un rifiuto ufficiale, però, non sarebbe ancora arrivato, ma potrebbe arrivare nelle prossime ore. Chiaro come il Milan abbia puntato quasi tutto su Jashari vista l'offerta molto alta per gli standard rossoneri, ma è altrettanto chiaro che il club dovrà pensare a un eventuale piano B o C se il Bruges dovesse davvero dire no.