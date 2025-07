Calciomercato Milan, telenovela Jashari: il Bruges fa filtrare che ...

Come riportato dalla giornalista Valerie Van Avermaet, il Bruges resiste all’offerta del Milan per Jashari. Ecco cosa filtra dal club belga

Secondo quanto riportato dalla giornalista belga Valerie Van Avermaet della testata sportiva Nieuwsblad, non c’è ancora nessuna svolta decisiva nella trattativa tra Bruges e Milan per il centrocampista svizzero Ardon Jashari. Come riporta il quotidiano belga: “Il Club Brugge ritiene insufficiente l’offerta del Milan per Ardon Jashari.”