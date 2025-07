Calciomercato, il Milan aspetta Vlahovic: la strategia dei rossoneri

Calciomercato Milan, le ultime sul possibile arrivo di Vlahovic — I colloqui tra Damien Comolli, direttore generale bianconero e Darko Ristic, procuratore dell'attaccante, non hanno prodotto, per ora, una fumata bianca. In attesa di un confronto diretto nelle prossime ore. Il nodo, però, si scioglierà entro la fine del mese di agosto.

Momento in cui il Milan è pronto ad entrare in azione. Massimiliano Allegri, nuovo allenatore dei rossoneri, non disdegnerebbe un'esperienza-bis con il serbo, dopo gli anni condivisi a Torino. Sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare tanti nomi: quello di Vlahovic resta, però, in pole position.

Lo stipendio massimo che potrà percepire? Quello di Leão! — A patto, però, che lo stipendio di Vlahovic non superi la soglia dei 7 milioni di euro netti a stagione, ovvero quello percepito da Rafael Leão, il tetto massimo imposto dal club rossonero. In questo senso, per 'Tuttosport', ci sarà da lavorare, perché il Milan chiederà un contributo alla stessa Juventus, nel caso, per colmare la differenza tra richiesta dell’entourage e proposta entro i parametri aziendali.

Un incontro tra Tare e Ristic, a tal proposito, non c’è ancora stato. Ma i rossoneri hanno comunque avuto modo di tastare il terreno e di comprendere i margini d’azione, con tutta l’intenzione di lasciar "rosolare" i bianconeri nelle prossime settimane. A meno che, nel frattempo, non irrompa sulla scena una nuova acquirente.