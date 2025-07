Calciomercato Milan, dal Belgio: '38 milioni insufficienti per Jashari'

Questo è ciò che riporta HLN.be, testata giornalistica belga. Anche i giornalisti belgi riportano e commentano (negativamente) le dichiarazioni rilasciate da Tare a Gazzetta.it. In Belgio sembra abbiano preso le parole di Tare come un attacco, un tentativo di mettere pressione al Bruges per sbloccare finalmente la trattativa.