Calciomercato Milan, vice Leao: il nome di Tare scalda la piazza rossonera

Manca poco più di un mese alla conclusione della sessione estiva di calciomercato e il Milan è in piena attività sismica. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare sono impegnati a lavorare sodo per consegnare al nuovo allenatore Massimiliano Allegri una squadra competitiva per vincere Scudetto e Coppa Italia. Nonostante, infatti, quest'anno l'unico 'proclama' sia la volontà/necessità di tornare in Champions League, in realtà al quarto piano di 'Casa Milan' tutti credono nel poter ripetere l'annata dell'ultimo Napoli di Antonio Conte. PROSSIMA SCHEDA