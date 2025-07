Calciomercato Milan: Javi Guerra, no al rinnovo. Ma non sarà rossonero

Sfuma Javi Guerra, obiettivo di calciomercato del Milan?

Un altro nome per la mediana è quello di Javi Guerra. Per lo spagnolo classe 2003 il Milan aveva offerto 16 milioni + 4 di bonus al Valencia circa un mese fa. Da lì in poi nessun aggiornamento anche perché i dirigenti rossoneri si sono concentrati su Jashari.