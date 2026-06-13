Le parole dell'ex portiere del Milan Christian Abbiati sul licenziamento di Allegri e sul momento del club rossonero
Abbiati: "Leao è questo o lo ami o lo odi. Nuovo allenatore? Ecco cosa servirebbe al Milan" | PM
Christian Abbiati si è espresso sul licenziamento di Massimiliano Allegri e sui nomi che circolano per sostituirlo. Già nell'intervista concessa in esclusiva alla nostra redazione, l'ex portiere del Milan aveva manifestato la propria stima per il tecnico toscano, e le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'SportMediaset' non fanno altro che confermarlo.
Milan, le parole di Abbiati su Allegri
"Per me Allegri ha svolto un buon lavoro, se fossi stato io a decidere lo avrei confermato. Purtroppo alla fine non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League con il Milan. Restava comunque la persona adatta per questa panchina. Conosceva già l'ambiente e aveva anche già vinto con questi colori. Non so chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Chiunque arriverà riceverà il mio in bocca al lupo. Da tifoso milanista vorrei rivedere presto il Diavolo ad alti livelli. Il mio amore per il Milan è enorme. Lo reputo a tutti gli effetti la mia seconda famiglia".
Milan, sarebbe stato giusto confermare Allegri?Al netto di un ottimo girone d'andata chiuso a quota 42 punti, il crollo del Milan nel girone di ritorno ha condannato Allegri all'esonero. I rossoneri hanno conquistato soltanto 10 punti nelle ultime dieci giornate di campionato, fallendo clamorosamente la qualificazione in Champions League. Se un tecnico che ha fatto del risultatismo il proprio mantra non centra l'obiettivo minimo, l'esonero è inevitabile.
Milan, chi al posto di Allegri?A diciannove giorni dall'esonero di Allegri, il Milan non ha ancora trovato il sostituto. Tuttavia, come raccolto dai nostri inviati appostati sotto Casa Milan, il club rossonero sta provando a chiudere per Ruben Amorim, tecnico portoghese classe 1985. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'A Bola', il Diavolo avrebbe messo sul tavolo un biennale fino al 2028 con opzione di rinnovo fino al 2029 a 3,5 milioni di euro a stagione per convincere l'ex allenatore del Manchester United.
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