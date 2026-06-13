Christian Abbiati si è espresso sul licenziamento di Massimiliano Allegri e sui nomi che circolano per sostituirlo. Già nell'intervista concessa in esclusiva alla nostra redazione, l'ex portiere del Milan aveva manifestato la propria stima per il tecnico toscano, e le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'SportMediaset' non fanno altro che confermarlo.

Milan, le parole di Abbiati su Allegri

"Per me Allegri ha svolto un buon lavoro, se fossi stato io a decidere lo avrei confermato. Purtroppo alla fine non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League con il Milan. Restava comunque la persona adatta per questa panchina. Conosceva già l'ambiente e aveva anche già vinto con questi colori. Non so chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Chiunque arriverà riceverà il mio in bocca al lupo. Da tifoso milanista vorrei rivedere presto il Diavolo ad alti livelli. Il mio amore per il Milan è enorme. Lo reputo a tutti gli effetti la mia seconda famiglia".

Milan, sarebbe stato giusto confermare Allegri?

Milan, chi al posto di Allegri?