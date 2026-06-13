Christian Brocchi controcorrente sul vuoto di potere all'interno del Milan: la sua intervista dalla Milano Football Week
Milan, Brocchi: "Cantiere aperto. Modric un colpo. E Allegri ..." | VIDEO
A diciannove giorni dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il Milan si trova ancora senza allenatore, direttore tecnico e direttore sportivo. L'unica figura che è stata parzialmente sostituita è quella dell'amministratore delegato: Massimo Calvelli sta svolgendo questa funzione pro tempore. Intervenuto dalla 'Milano Football Week', Christian Brocchi si è espresso sul vuoto di potere in Via Aldo Rossi. L'ex calciatore e allenatore rossonero ha spiegato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' che l'importante non è prendere una decisione in fretta, ma prendere la decisione giusta.
Milan, le parole di Brocchi
"È importante non sbagliare. È normale che tutti vorrebbero già avere le idee chiare sul prossimo futuro, ma piuttosto che fare una scelta azzardata è meglio prendersi qualche giorno in più di tempo. La speranza è che la scelta che andranno a fare metta d'accordo tutti. Per vincere occorre che tutti remino dalla stessa parte. Non si può continuare a parlare del vecchio Milan. Ora bisogna mettere le figure giuste per far gioire i tifosi rossoneri perché ne hanno bisogno".
Milan, ma quanto bisogna aspettare ancora?Non esiste una deadline ufficiale, ma i movimenti degli ultimi giorni suggeriscono che siamo ormai vicini alla chiusura di questa telenovela. Secondo quanto raccolto dai nostri inviati appostati sotto Casa Milan, nel weekend potrebbe arrivare l'affondo definitivo per il nuovo allenatore e per il futuro direttore sportivo. La prossima settimana, invece, dovrebbe essere quella degli annunci ufficiali. Rimandare ulteriormente la decisione non avrebbe alcun senso logico, anche perché tra due settimane prenderà ufficialmente il via il calciomercato e tra meno di un mese la squadra si ritroverà a Milanello per il ritiro estivo.
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