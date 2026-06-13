A diciannove giorni dal licenziamento di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, il Milan si trova ancora senza allenatore, direttore tecnico e direttore sportivo. L'unica figura che è stata parzialmente sostituita è quella dell'amministratore delegato: Massimo Calvelli sta svolgendo questa funzione pro tempore. Intervenuto dalla 'Milano Football Week', Christian Brocchi si è espresso sul vuoto di potere in Via Aldo Rossi. L'ex calciatore e allenatore rossonero ha spiegato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' che l'importante non è prendere una decisione in fretta, ma prendere la decisione giusta.

Milan, le parole di Brocchi

"È importante non sbagliare. È normale che tutti vorrebbero già avere le idee chiare sul prossimo futuro, ma piuttosto che fare una scelta azzardata è meglio prendersi qualche giorno in più di tempo. La speranza è che la scelta che andranno a fare metta d'accordo tutti. Per vincere occorre che tutti remino dalla stessa parte. Non si può continuare a parlare del vecchio Milan. Ora bisogna mettere le figure giuste per far gioire i tifosi rossoneri perché ne hanno bisogno".

Milan, ma quanto bisogna aspettare ancora?