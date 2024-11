Il Milan festeggia in questo 2024 i 125 anni di storia: in uno degli eventi presenti anche Matteo Gabbia e Paulo Fonseca. Le parole di Scaroni

In questo 2024 il Milan festeggia i 125 anni di storia. Nel corso di uno degli eventi organizzati per celebrare questo anniversario erano presenti anche Paulo Fonseca e Matteo Gabbia , oltre al presidente Paolo Scaroni . I tre erano al flagship store di via Dante. Ecco le parole del presidente rossonero dal nostro inviato sul posto Stefano Bressi .

"Quando da ragazzo sono venuto a studiare a Milano mi perdevo. E pensare che dopo tanti anni sono il Presidente dell’unica vera squadra di Milano mi da parecchio orgoglio. A me piacciono tutte le foto in cui alziamo una coppa. Guardo con soddisfazione Maldini che alza la Coppa, guardo Berlusconi che alza le tante coppe che ha vinto. Soprattutto quelle internazionali. Il Milan riesce ad essere il club più internazionale d’Italia, ma siamo anche super milanesi. Portiamo avanti questa sfida anche con la nuova proprietà. Cardinale e il gruppo RedBird ci tengono ad avere ampio spazio in America ma soprattutto ci tengono alla presenza nazionale". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda non brillante: sì, ma non bisogna commettere questo errore