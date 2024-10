Infortunio Abraham: out con il Bruges, ecco cosa filtra da Milanello

L'infortunio subito da Tammy Abraham alla spalla, avvenuto durante la partita contro l’ Udinese a pochi minuti dal suo ingresso in campo, gli ha impedito di partecipare alla sfida odierna di Champions League contro il Bruges a San Siro .

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Fonseca spera di poter contare su Abraham per il match di sabato contro il Bologna. Pertanto, le condizioni dell’attaccante inglese saranno monitorate quotidianamente per decidere se potrà essere convocato o meno per la partita. LEGGI ANCHE: Segui il LIVE di Milan-Bruges di Champions League >>>