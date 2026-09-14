Manca ancora più di un mese alla sfida, ma il Milan si mette già all'opera per la nona giornata di Serie A. Il match contro il Bologna, in programma per il turno infrasettimanale della stagione 26/27, si preannuncia davvero caldissimo, e la società ha reso note le modalità di acquisti dei tagliandi, disponibili da domani sia online che nei punti vendita fisici.

Milan-Bologna, tutte le info sui biglietti

Fase Abbonati: da martedì (ore 15:00) a giovedì, ogni abbonato avrà la possibilità di prendere fino a 4 biglietti per la sfida.

da martedì (ore 15:00) a giovedì, ogni abbonato avrà la possibilità di prendere fino a 4 biglietti per la sfida. Fase Milan Club: da mercoledì 16 aò 17, inserendo il codice della tessera soci, glia affiliati potranno prendere fino a 4 biglietti.

da mercoledì 16 aò 17, inserendo il codice della tessera soci, glia affiliati potranno prendere fino a 4 biglietti. Vendita Libera: via libera per tutti a partire dal 18 settembre.

Nella vendita libera, inoltre, ci saranno diverse promo, tra cui quella con gli amici, che comprende ingressi extra a soli 5 euro, con tariffe dedicate a 25 euro anche per i tifosi con disabilità, con annessi comparatori.