Il Milan di Rúben Amorim guarda già al futuro e pianifica le prossime grandi mosse in vista della sessione invernale di calciomercato, che aprirà ufficialmente il 2 gennaio 2027. Secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur su fussball-news.de, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino in modo concreto l'attaccante bosniaco Ermedin Demirović, attualmente in forza allo Stoccarda. Il centravanti si è trasformato in una vera e propria priorità assoluta per il tecnico portoghese, deciso a puntellare il reparto offensivo del Diavolo.

La prima scelta di Amorim: fari puntati sul bomber dello Stoccarda

Le indiscrezioni provenienti dalla Germania parlano chiaro: il profilo di Demirović risponde perfettamente alle caratteristiche richieste da Amorim per il suo scacchiere tattico avanzato. Non si tratta di un semplice interesse esplorativo, bensì di una precisa volontà tecnica. Il Milan avrebbe infatti la ferma intenzione di presentare una ricca proposta ufficiale ai vertici del club tedesco non appena apriranno le trattative a gennaio, bruciando sul tempo le possibili concorrenti internazionali.

Il centravanti bosniaco sta vivendo una fase di straordinaria maturità realizzativa in Bundesliga e nelle competizioni europee, confermando le qualità che avevano già spinto lo Stoccarda a investire pesantemente su di lui. Per velocizzare la trattativa ed assicurarsi il cartellino del giocatore, la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrà mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, valutazione minima stabilita dalla società tedesca per privarsi del proprio gioiello a stagione in corso.

I numeri di Demirović: la tripletta in Champions accende i riflettori

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A certificare il momento d'oro della punta bosniaca sono i numeri e le prestazioni sul campo. Di recente, i fari del calcio europeo si sono accesi prepotentemente su di lui grazie alla straordinaria tripletta d'autore messa a segno in Champions League nel match contro i norvegesi del Viking Stavanger. Una prestazione maiuscola che ha evidenziato non solo il suo killer-instinct all'interno dell'area di rigore, ma anche una notevole propensione al dialogo con i compagni e al lavoro sporco per la squadra.Il Milan monitora la situazione con grandissima attenzione. Un investimento da 35 milioni a metà stagione rappresenterebbe un segnale di enorme ambizione da parte della proprietà rossonera, decisa a regalare ad Amorim il tassello mancante per sferrare l'attacco decisivo ai vertici del campionato e fare più strada possibile in Europa League. Le basi del dialogo con l'entourage del giocatore sembrano già avviate, in attesa del via libera definitivo che potrebbe infiammare l'inizio del 2027 rossonero.