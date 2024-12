Verona-Milan, Belahyane: “Voci? Penso solo alla mia squadra al momento”

Reda Belahyane, centrocampista gialloblu, ha parlato in conferenza stampa dopo Verona-Milan, gara della 17^ giornata della Serie A 2024-2025

Reda Belahyane , centrocampista gialloblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Verona-Milan , partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di Verona . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se c'è soddisfazione per la prestazione: "Era sicuramente una partita difficile. Abbiamo le armi per fare male al Milan e abbiamo giocato una buona partita. Qualche errore in difesa ci è costato il risultato, ma buona partita".