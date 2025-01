Milan, Conceicao: “Il mio è un lavoro, non un hobby. Non esiste che…”

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Cagliari , Sergio Conceicao , tecnico del Milan ha toccato diversi argomenti: dall'entusiasmo dopo la Supercoppa fino ai possibili assenti per la sfida a San Siro contro i rossoblù. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Sui nuovi metodi: «Ogni allenatore ha le sue idee e metodi di lavoro. Dopo quello che è corretto o no lo dicono i risultati. Non è che io ho la formula esatta. Ho perso partite e titoli al Porto, ma ho anche vinto. Fino ad oggi mi sono trovato bene con il mio modo di fare. Ma dopo se i risultati non vengono quello che paga è l’allenatore, ha le valigie sempre pronte. Proverò a far sì che non succeda. I giocatori sono troppo coccolati, ma anche io sono coccolato. A me basta il lavoro. Loro si lasciano andare, prima era diverso. Nel 96 ho affrontato il Milan col Porto, abbiamo vinto 3-2. Ora è diverso, bisogna concentrare i giocatori, non è un hobby. È un lavoro, non un hobby».