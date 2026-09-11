Alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Lazio di Gattuso, Amorim ha voluto rispondere in conferenza stampa anche al supporto espresso da diverse leggende del Milan, sostenendo la necessità di concedere del tempo. Il tecnico portoghese ha dimostrato del grande pragmatismo, tracciando la strada per costruire un vero e proprio ciclo vincente senza però cercare delle scuse.

Milan, le parole di Amorim

"Dobbiamo migliorare in ogni sessione di allenamento. Se c'è qualcosa che non va otteniamo un sacco di informazioni e le portiamo in allenamento. Dopo la Juventus abbiamo visto cosa fare in quelle situazioni. Vedremo domani. Sulla prima parte della domanda: ho già lavorato in una società che ha tante leggende, e le leggende hanno opinioni molto forti. Io però vivo in un'epoca diversa e so che momento sta passando il club, ma non voglio che i miei giocatori dimentichino dell'importanza di giocare e vincere per il Milan."

Amorim riconosce il peso della storia del Milan e la presenza di molte opinioni ingombranti, ma rivendica anche la necessità di un percorso di crescita quotidiano basato sull'analisi degli errori commessi come, ad esempio, quelli contro la

Amorim ha poi voluto sottolineare come la costruzione di un ciclo vincente e duraturo richieda molta pazienza, un percorso fondamentale già intrapreso da altri club come l'Arsenal o l'Inter in Italia. Pur ribadendo che la continuità non si improvvisa ma cresce giorno per giorno, il portoghese ha voluto dimostrare un pragmatismo assoluto: la pazienza va conquistata sul campo, consapevole che il tempo a disposizione dipende esclusivamente dalle decisioni del club rossonero. L'allenatore ha individuato nel vittoria l'unico vero carburante:

"Per me è la cosa più importante. Abbiamo bisogno di tempo, ma dipende dalla società e non da me quanto tempo abbiamo. Dobbiamo costruire una base per vincere con continuità e ci vuole tempo. Se guardiamo in Premier, l'Arsenal quanto ci ha messo per vincere? E se guardiamo anche in Italia con Juventus e Inter. Ci vuole tempo per vincere con continuità e bisogna costruire qualcosa. E per prendere tempo, dobbiamo vincere sabato. Vincendo, avremo più tempo per costruire il nostro progetto".