Juventus-Milan, la conferenza stampa di Amorim: orario e dove vederla live

Il Milan si prepara per la terza partita stagionale: domenica alle ore 20:45 ci sarà la sfida molto importante in casa della Juventus valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-27. Per il Diavolo di Ruben Amorim il primo big match della stagione. I rossoneri arrivano dalla vittoria interna contro il Venezia per 2-0 e la vittoria contro il Torino per 2-1. A punteggio pieno anche la squadra di Luciano Spalletti che ha battuto Frosinone e Parma.

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I temi tattici di Juventus-Milan e le scelte di formazione

L'attacco della Juventus: la squadra di Spalletti dovrà vedere come giocherà il nuovo attacco con Kolo Muani e Nick Woltemade nel motore, due colpi importanti del mercato estivo appena finito.

la squadra di Spalletti dovrà vedere come giocherà il nuovo attacco con Kolo Muani e Nick Woltemade nel motore, due colpi importanti del mercato estivo appena finito. Le mosse del Milan: ci potrebbe essere l'esordio di Diego Moreira con la maglia rossonera ( anche dal primo minuto ).

ci potrebbe essere l'esordio di Diego Moreira con la maglia rossonera ( ). La filosofia di gioco: sarà estremamente interessante andare a capire come giocherà la squadra di Ruben Amorim contro un undici che vorrà tenere il controllo del pallone. Il Milan vuole gestire il possesso palla e poi pressare altissimo in fase di non possesso.

Conferenza stampa Amorim: orario e dove seguirla in diretta

Sarà una sfida interessante per entrambe le compagini in questo avvio di campionato:Come preparerà tatticamente questa sfida Ruben Amorim? Questa potrebbe essere una delle domande principali delladi Milanello, in programma per domani. Non solo campo e tattica, ci potrebbero essere anche delle domande sul mercato appena finito per riuscire a scoprire ulteriori retroscena sulla sessione da poco conclusa.

Potrete seguire la conferenza live sul canale YouTube del club, mentre PianetaMilan sarà live con il testuale delle parole di Amorim.