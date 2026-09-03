Sembrano passati moltissimi anni dal 28 maggio 2023, eppure, stiamo parlando solamente di 3 anni fa. All'Allianz Stadium di Torino, un'incornata di Olivier Giroud firmava lo 0-1 con cui il Milan batte la Juventus, staccando poi il pass per la Champions League a vent'anni esatti dal trionfo di Manchester.

Juventus-Milan, il precedente con Giroud

Quello che nessuno si poteva immaginare è che la rete del francese avrebbe segnato un lunghissimo digiuno di reti contro i bianconeri. Da quella notte, infatti, le sfide che si sono susseguite sono diventate un vero e proprio tabù. Nelle stagioni successive sono arrivate due sconfitte incassate senza segnare (0-1 e 2-0) e ben quattro 0-0 che hanno fermato l'attacco del diavolo.

L'unica parentesi positiva è il 2-1 in rimonta nella semifinale di Supercoppa Italiana del gennaio 2025. Ora la storia chiama ad un vero e proprio cambio di passo, e il testimone passa nelle amni del nuovo bomber rossonero: Goncalo Ramos.

Spetterà proprio all'attaccante portoghese spezzare la 'maledizione' e porre fine a questo lungo digiuno. La sfida contro la Juventus non vale solamente 3 punti, ma il ridimensionamento di una bestia nera che dura omnia da troppo tempo: riusciranno i rossoneri ad uscire vittoriosi da Torino?