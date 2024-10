Milan, Fonseca: “Fofana è il più importante. Ecco perché”

Fiorentina-Milan , 7^ giornata della Serie A 2024-25 . Paulo Fonseca e i rossoneri vanno alla ricerca della quarta vittoria di fila in campionato anche se non sarà una trasferta semplice per il Diavolo. Il Milan andrà senza tre giocatori: Calabria, Jovic e Loftus-Cheek ( LEGGI QUI ). Solita conferenza stampa alla vigilia per l'allenatore portoghese. Le parole di Fonseca su Fofana .

"Molto importante per noi, sta imparando ogni giorno. È stato un periodo di pressione per Fofana, il campionato in Francia è diverso. Non giocava come qui, giocava più avanti. Ha avuto bisogno di adattamento. L'importante però è la squadra. In questa struttura però è il più importante. Come sta migliorando, fa migliorare la squadra. Chi gioca in questa posizione è il motore della squadra. Se lavorano bene la squadra gioca bene".