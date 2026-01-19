Milan Futuro, Oddo: 'Chievo? In queste partite abbiamo più stimoli'

Milan Futuro riscatta subito la sconfitta col Pavia e torna a vincere in Serie D . Nella serata di oggi, si è giocata la sfida d'alta classifica tra Chievo Verona e Milan Futuro . I ragazzi di Massimo Oddo hanno vinto 1-3. Per i rossoneri decisivi il gol di Emanuele Sala e la doppietta di Chaka Traorè . Grazie a questa vittoria, i rossoneri salgono al secondo posto , a -6 dalla Folgore Caratese prima. Nel post-partita, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole.

Sulla vittoria e sul fatto che quando si alza il livello arrivano le risposte migliori: "Questo è l'aspetto su cui dobbiamo migliorare di più. È la motivazione e la voglia di vincere. È questione di trovare gli stimoli anche quando possono essere inferiori. Non è un caso che abbiamo perso tanti punti con squadre di un livello basso e abbiamo quasi sempre vinto con squadre di alto livello. Troviamo la voglia di andare a vincere queste partite. Abbiamo molti più stimoli ma questo è un lato negativo. Dobbiamo lavorarci, soprattutto i giovani devono crescere su questo. Avremmo potuto avere più punti, è un peccato".