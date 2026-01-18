Pianeta Milan
Serie D, Chievo-Milan Futuro termina 1-3: secondo posto raggiunto. Il commento

Alle ore 18:00 si è giocata Chievo-Milan Futuro, gara valida per la 20^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il commento di Pianeta Milan
In serata è andata in scena la partita tra Chievo e Milan Futuro, gara valida per la 20^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 1-3 grazie alla doppietta di Chaka Traorè e al gol di Sala. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al stadio 'Sinergy Stadium' di Verona. PROSSIMA SCHEDA

Chievo-Milan Futuro: il primo tempo

Partenza a razzo dei rossoneri che al 4' trovano il gol del vantaggio con Chaka Traorè, bravo ad aprire il piattone destro dopo un bel cross di Castiello dalla fascia. Dopo il gol del Milan Futuro, il Chievo fa fatica a uscire dalla pressione alta del Diavolo e concede anche il raddoppio a Sala, che da fuori area scarica un destro potente che beffa il portiere Tosi. Al 35' combinazione sulla sinistra tra Chaka Traorè e Karaca che porta a crossare il terzino rossonero. Dopo la ribattuta, l'esterno è veloce a fiondarsi sul pallone, anticipando il difensore del Chievo, che nel tentativo di spazzarla, finisce per tirare un calcio a Karaca. Sul dischetto si presenta Chaka Traorè che sigla il 3-0 e la doppietta personale. Da qui nessuna emozione, con il primo tempo che termina 0-3 per i rossoneri.

Chievo-Milan Futuro: il secondo tempo

Secondo tempo che si apre con un due occasioni per il Milan Futuro con Castiello e Karaca, ma a segnare sono i padroni di casa con Uggè da angolo, complice un'uscita sbagliata di Pittarella. Dopo questo episodio, il Chievo ha preso coraggio e ha iniziato a farsi vedere con più insistenza in avanti. Pochi minuti dopo due grandi occasioni per il Chievo con D'Este: la prima uscita di poco dopo che Paloschi ha lavorato con esperienza un pallone vagante in area, la seconda salvata da Zukic che ha salvato un gol fatto dopo il grave errore di Vladimirov.

Cresce la pressione del Chievo, ma il Milan Futuro resiste nei minuti successivi grazie a Pittarella e ai difensori. Dopo il forte pressing del Chievo, si abbassano i ritmi e il Milan gestisce con i subentrati. Nessun pericolo per i rossoneri nel finale, che vanno più volte vicini al quarto gol con Domnitei e Asanji. Grazie a questa vittoria, i rossoneri salgono al secondo posto, a -6 dalla Folgore Caratese prima. Prossimo appuntamento il 25 gennaio con la Casatese Merate. Occasione per mettere pressione ai primi in classifica.

