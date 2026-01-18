Chievo-Milan Futuro: il secondo tempo

Secondo tempo che si apre con un due occasioni per il Milan Futuro con Castiello e Karaca, ma a segnare sono i padroni di casa con Uggè da angolo, complice un'uscita sbagliata di Pittarella. Dopo questo episodio, il Chievo ha preso coraggio e ha iniziato a farsi vedere con più insistenza in avanti. Pochi minuti dopo due grandi occasioni per il Chievo con D'Este: la prima uscita di poco dopo che Paloschi ha lavorato con esperienza un pallone vagante in area, la seconda salvata da Zukic che ha salvato un gol fatto dopo il grave errore di Vladimirov.