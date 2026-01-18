Pagelle Chievo-Milan Futuro 1-3: Chaka Traorè trascinatore con Ossola

In serata è andata in scena la partita tra Chievo e Milan Futuro, gara valida per la 20^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 1-3, grazie alla doppietta di Chaka Traorè e al gol di Sala. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA