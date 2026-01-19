Milan Futuro, Chaka Traorè: 'Volevamo vincere a tutti i costi e si è visto'

Al termine di Chievo-Milan Futuro, Chaka Traorè ha commentato la vittoria e il suo momento di forma. Ecco le sue parole
Milan Futuro si lascia alle spalle il ko contro il Pavia e ritrova subito il successo nel campionato di Serie D. Nella serata odierna è andato in scena il big match di alta classifica tra Chievo Verona e Milan Futuro, con i rossoneri capaci di imporsi per 1-3. La formazione guidata da Massimo Oddo ha indirizzato la gara nel primo tempo grazie alla rete di Emanuele Sala e alla doppietta di Chaka Traorè, grande protagonista della serata. Un risultato pesante che permette al Milan Futuro di salire al secondo posto in classifica, portandosi a sei lunghezze dalla capolista Folgore Caratese. Al termine dell'incontro, ha rilasciato alcune parole Chaka Traorè, assoluto protagonista del match. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Trovate più motivazioni contro squadre più forti? "Sì, oggi si è visto che la squadra era sul pezzo e che volevamo vincere a tutti i costi dopo l'ultima sconfitta. Oggi abbiamo reagito da gruppo e si è visto fin dai primi minuti che era molto importante vincere".