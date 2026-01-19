Milan Futuro, Chaka Traorè: 'Volevamo vincere a tutti i costi e si è visto'

Milan Futuro si lascia alle spalle il ko contro il Pavia e ritrova subito il successo nel campionato di Serie D. Nella serata odierna è andato in scena il big match di alta classifica tra Chievo Verona e Milan Futuro, con i rossoneri capaci di imporsi per 1-3. La formazione guidata da Massimo Oddo ha indirizzato la gara nel primo tempo grazie alla rete di Emanuele Sala e alla doppietta di Chaka Traorè, grande protagonista della serata. Un risultato pesante che permette al Milan Futuro di salire al secondo posto in classifica, portandosi a sei lunghezze dalla capolista Folgore Caratese. Al termine dell'incontro, ha rilasciato alcune parole Chaka Traorè, assoluto protagonista del match. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.